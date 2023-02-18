الداخلية تضبط 84 ديلر مخدرات بمحيط الجامعات والمدارس خلال حملات أمنية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن شمال سيناء، من ضبط أحد العناصر الإجرامية مقيم بدائرة قسم شرطة أول العريش، حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (160 طربة ل مخدر الحشيش وزنت 16 كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,500,000 جنيه تقريباً).

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية)، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة حال تواجدهم بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، وبحوزتهم (كمية من مخدرى "الهيروين – الحشيش" - فرد خرطوش - مبلغ مالى - 8 هواتف محمولة - سيارة)، وضبط (سائق- مقيم بمحافظة القليوبية) حال إستقلاله سيارة "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (16 إسطوانة من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 4 كيلو جرام - 2 هاتف محمـــــول - مـبلغ مالى).

وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الشرقية) .. حال إستقلالهما سيارة "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلو جرام - مـبلغ مالى – 2 هاتف محمول، وضبط (شخصين).. حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج ، وعثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,250 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – 2 سلاح أبيض "سكين -كتر").

وشنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الإعلام والعلاقات) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 4 أيام عن ضبط (66) قضية متنوعة ، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (84) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت (16,605 كيلو جرام) و كمية من مخدر الهيروين وزنت (9,250 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (1,435 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأستروكس.

وتمكنت الجهود من ضبط (7600) قرص ترامادول و (150) قرص كبتاجون و (110) قرص مؤثر وتنفيذ (27) حكم قضائى متنوع، كما تم ضبط (مبالغ مالية – عدد 76 هاتف محمول – 5 سيارات – 7 دراجات نارية –27 قطعة سلاح أبيض –عدد 9ميزان).

و لاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان، وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.