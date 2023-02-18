الحماية المدنية تنقذ محتجزين أسفل عقار القبارى فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، جهودها لإنقاذ المصابين عقب احتجازهم أسفل الأنقاض، نتيجة انهيار أحد العقارات).

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لتفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل، والاستجابة الفورية مع البلاغات والحوادث الطارئة.

تبلغ لقسم شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية، بانهيار عقار بدائرة القسم، ما أسفر عن احتجاز شخصين "من قاطنى العقار"، وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية وتمكنت من استخراج المحتجزين من أسفل الأنقاض وتبين إصابتهم بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، حيث تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.