الحكومة تنفى وقف صرف الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين بداية من شهر مارس

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وقف صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية بدءاً من الشهر المقبل، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية بدءاً من الشهر المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو 2023، بقيمة 100 جنيه للبطاقة التموينية التي تضم ‏أسرة واحدة، و200 للبطاقة التموينية التي تشمل ‏أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر، بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ ٨,٥ مليار جنيه، مُوضحةً أنه يتم صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية من كافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي والشركات التابعة للوزارة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.