وذكرت الخلية - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أنه "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، لغرض إدامة الزخم والقضاء على ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية المنهزمة، وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، وتواجد ميداني من قبل قائد القوات البرية والقادة والآمرين بكل المستويات باشرت ثلاث قيادات عمليات هي الجزيرة وغرب نينوى وصلاح الدين بعملية (سيوف الحق- المرحلة الثانية )".



وأشار البيان إلى أن هذه العملية هي جزء من عملية كبرى بعموم قواطع العمليات ومستمرة منذ أسبوع، وتشترك بها كل القوات الأمنية بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش وبقية الصنوف الساندة.