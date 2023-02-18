التجارة الحرة الأفريقية: قادرون على تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية

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أكد "وامكيلي مين" الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية اليوم السبت أهمية تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لأنها سوف تمكن أفريقيا من الاستجابة القوية لتحديات هذا العصر، مشيرا إلى قدرة القارة السمراء على تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية.

وأعرب الأمين العام ـ في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للدور العادية السادسة والثلاثين لقمة الاتحاد الافريقي ـ عن امتنانه لالتزام الدول الإفريقية بدعم منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية ، مضيفا أن الدورة الـ35 لقمة الاتحاد الافريقي تم اعتماد 2023 عام التنفيذ لمنطقة التجارة الحرة .

وأضاف أن الاتحاد قرر وضع استراتيجية من أجل تعزيز التجارة الافريقية ، معربا عن شكره لوزراء التجارة الأفارقة على إنهاء المفاوضات والبروتوكولات للتسريع في إنشاء السوق الافريقية التي ستكون بمثابة وسيلة لتحقيق تطلعات أجندة أفريقيا 2063 التي نصبو إليها.

وأعرب عن تقديره لجهود رئيس منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية محمد إيسوفو التي مكنت من تحقيق تقدم في المفاوضات متعددة الأطراف خلال مدة قصيرة لإنهاء البروتوكولات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة.