الأمين العام لمجلس التعاون يبحث أولويات الشراكة والتنمية فى منطقة القرن الأفريقى

كتبت - إيمان حنا

التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي الدكتورة أنيت ويبر، بمدينة ميونخ في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن في دورته الـ 59. وفق واس.

وناقش اللقاء أولويات التعاون بين مجلس التعاون والقرن الأفريقي، وأبرز التحديات والفرص فيما يتعلق بتعزيز الاستقرار الأمني وتحقيق التنمية في منطقة القرن الأفريقي، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الارتباط بين تحقيق التنمية الاقتصادية ومكافحة الإرهاب، وأهمية مكافحة القرصنة والاتجار بالبشر وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

كما جرى متابعة مستجدات خطة التحرك التي أقرها مجلس التعاون والتي تركز على القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، وذلك في إطار التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، إلى جانب مناقشة إستراتيجية الاتحاد الأوروبي في القرن الأفريقي.