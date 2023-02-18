احتجاجات حاشدة ضد الحكومة الإسرائيلية فى القدس وتل أبيب وحيفا

كتب محمد جمال

شهدت القدس وتل أبيب وحيفا اليوم السبت، تظاهرات مناهضة للحكومة الاسرائيلية، ضد التعديلات القضائية التى لا تزال حكومة بنيامين نتنياهو ماضية بها.

ووفقا لما أفادت شبكة "روسيا اليوم" فقد انطلقت مظاهرات احتجاجية رفضا للتعديلات القضائية، بمشاركة حوالي 100 ألف شخص في شارع كابلان بتل أبيب، و17 ألفا آخرين في حيفا، ونحو 8 ألاف شخص في القدس، وأمام منزل الرئيس الإسرائيلي في القدس.

ومنذ أسابيع، تشهد شوارع تل أبيب مظاهرات أسبوعية حاشدة كل يوم سبت يشارك فيها عشرات الآلاف من الناس ضد المشروع الذي تقدم به وزير العدل في الحكومة التي أدت اليمين الدستورية نهاية العام الماضي.

وتتضمن المقترحات تقييدا شديدا لقدرة المحكمة العليا على إلغاء القوانين والقرارات الحكومية وتمرير "بند التجاوز" لتمكين الكنيست من إعادة تشريع القوانين التي تم إلغاؤها.

كما يمنح مشروع القانون، الحكومة السيطرة على اختيار القضاة ومنع المحكمة من استخدام اختبار "المعقولية" للحكم على التشريعات والقرارات الحكومية والسماح للوزراء بتعيين مستشاريهم القانونيين، بدلا من انتداب مستشارين يعملون تحت إشراف وزارة العدل.