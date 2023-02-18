إصابة 5 أشخاص فى حوادث متفرقة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 5 أشخاص، إثر وقوع 3 حوادث تصادم بين سيارات وتوك توك ودراجات نارية، بالطريقين الصحراوي الغربي والزراعي السريع في محافظة المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم 4132 ن ع ص، ربع نقل، بالدراجة البخارية رقم 3472 ن ا ص، بالطريق الزراعي السريع مصر أسوان شمال مدخل قرية أبيوها بمركز أبوقرقاص.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة مما أسفر عن إصابة كلا من: إسماعيل علي عباس 25 عاما، أحمد محمد عبد التواب 27 عاما، يقيمان بمركز ملوي، بجروح وكسور، وتم نقلها للمستشفي المركزي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا باصطدام سيارة ميكروباص بنصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي جنوب مدخل مركز سمالوط، مما أسفر عن إصابة ماجد فكري ثابت 45 عاما، مقيم بالقاهرة باشتباه كسر بالركبة وتم نقله إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا باصطدام سيارة بتوك توك بالطريق الزراعي السريع أمام قرية البرجاية بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كلا من: محمود كامل 42 عاما، معتز محمود أمين 25 عاما، وتم نقلهما للمستشفي لتلقي العلاج.