اليوم السابع
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إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر

السبت، 18 فبراير 2023 10:05 م
إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر الإسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 12 شخصا بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث و الخدمات المرورية، و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 12 شخصا ونقلوا جميعهم الى المستشفى .
 
 
 

انقلاب ميكروباص

اخبار الحوادث

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