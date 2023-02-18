إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 12 شخصا بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث و الخدمات المرورية، و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 12 شخصا ونقلوا جميعهم الى المستشفى .