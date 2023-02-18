اليوم السابع
Ads
السبت، 18 فبراير 2023 08:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شخص فى حادث انقلاب سيارة بالغربية

السبت، 18 فبراير 2023 07:27 م
إصابة شخص فى حادث انقلاب سيارة بالغربية أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد طريق طنطا كفر الزيات بمحافظة الغربية، انقلاب سيارة أمام قرية ديما مركز كفر الزيات، وأسفر الحادث عن إصابة شخص باصابات متفرقة، وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب سيارة على طريق طنطا كفر الزيات أمام قرية ديما.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين إصابة شخص في العقد الثامن من العمر بإصابات متفرقة، وتم نقله للمستشفي، ورفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
 
 
 

محافظة الغربية

كفر الزيات

حادث

اخبار الحوادث

طريق طنطا كفر الزيات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة