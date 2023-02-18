إصابة شخص فى حادث انقلاب سيارة بالغربية

الغربية مصطفى عادل

شهد طريق طنطا كفر الزيات بمحافظة الغربية، انقلاب سيارة أمام قرية ديما مركز كفر الزيات، وأسفر الحادث عن إصابة شخص باصابات متفرقة، وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب سيارة على طريق طنطا كفر الزيات أمام قرية ديما.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين إصابة شخص في العقد الثامن من العمر بإصابات متفرقة، وتم نقله للمستشفي، ورفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.