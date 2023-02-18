اليوم السابع
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السبت، 18 فبراير 2023 01:12 م
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إصابة شخص بكسور أثناء عمله فى أحد المطاحن بقنا

السبت، 18 فبراير 2023 12:01 م
إصابة شخص بكسور أثناء عمله فى أحد المطاحن بقنا اسعاف - أرشيفية
قنا- صابر سعيد

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أصيب شخص، اليوم السبت، بكسور متفرقة بالجسم، أثناء عمله ببريمة الصوامع في أحد المطاحن بمدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم نقله إلى مستشفى نجع حمادي العام.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد إصابة شخص إثر إدعاء حادث بريمة الصوامع بمطاحن مصر العليا بمدينة نجع حمادي.
 
وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة خلف أحمد أمين، 42 عامًا، مقيم الشرقي بهجورة  بالكلح، بكسور متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث بريمة الصوامع في مطاحن مصر العليا بمدينة نجع حمادي.
 
تم نقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادي العام، قبل أن يتقرر تحويله إلى مستشفى قنا العام، لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
 
 
 

 


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