إصابة شخص بكسور أثناء عمله فى أحد المطاحن بقنا

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد إصابة شخص إثر إدعاء حادث بريمة الصوامع بمطاحن مصر العليا بمدينة نجع حمادي.

وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة خلف أحمد أمين، 42 عامًا، مقيم الشرقي بهجورة بالكلح، بكسور متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث بريمة الصوامع في مطاحن مصر العليا بمدينة نجع حمادي.

تم نقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادي العام، قبل أن يتقرر تحويله إلى مستشفى قنا العام، لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.