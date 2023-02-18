إصابة شاب بعد تلقيه طعنات من عامل مقهى لمشادة كلامية بينهما بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، اليوم، السبت، من ضبط عامل مقهى، أصاب شابا بسكين فى البطن بعد مشادة كلامية وقعت بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطاراً من مركز شرطة منيا القمح يفيد بإشارة مستشفى بنها الجامعى بوصول "ع ه" 17 سنة، مقيم مركز منيا القمح، مصاب بجرح نافذ بالبطن من الجهة اليسرى، وتم تقديم الرعاية الطبية للمصاب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبسؤاله اتهم "م ع" 22 سنة، عامل بمقهى مقيم منيا القمح بالتعدى عليه بسلاح أبيض سكين بسبب مشادة كلامية بينهما بسبب رفض عامل المقهى إعداد المشروب له، وتم ضبط المتهم والسلاح واعترف بارتكابه الواقعة وتحرر المحضر رقم 5030 جنح 2023 منيا القمح.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تمكنت اليوم السبت، من ضبط طالب جامعى حاول ابتزاز زميلته على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد رفضها خطبته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، وتولت النيابة التحقيق فى الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطاراً من مركز شرطة منيا القمح يفيد بتحرير المحضر رقم 8 أحوال قسم تكنولوجيا المعلومات بشأن بلاغ "أ س" طالبة بكلية طب الأسنان لتضررها من "أ ط" 20 سنة طالب كلية حقوق، لابتزازها عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة تمكنت مأمورية أمنية من ضبط المتهم والهاتف المحمول الخاص به وعليه دلائل تشير إلى ارتكاب الواقعة، و بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة رفضها الخطبة منه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.