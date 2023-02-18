إحالة شقيقين لمحكمة الجنايات بتهمة قتل زوجة الأول وابنتها بمدينة غارب بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

قررت نيابة البحر الأحمر الكلية، إحالة شقيقين لمحكمة الجنايات بالبحر الأحمر بتهمة قتل زوجة الأول وابنتها بمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر.

تعود تفاصيل القضية، عندما تلقى المقدم أحمد حوام رئيس مباحث قسم شرطة رأس غارب بمديرية أمن البحر الأحمر بلاغًا بالعثور على جثتين ملفوفتين بملاءتين، بإحدى المناطق الجبلية بطريق "الزعفرانة - رأس غارب" إحداهما بها آثار إصابات طعنية بالصدر، وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المجني عليهما، وتبين أنهما ربة منزل وابنتها، مقيمتان بدائرة القسم.

وكشفت تفاصيل الحادث أن شخصا وشقيقه أقدما على قتل زوجة الأول وابنتها البالغة 13 عاما، وأخفيا الجثتين في منطقة صحراء غرب بكر، حيث تم العثور عليهن وتبين أنه تم طعن الفتاة عدة طعنات أودت بحياتها على الفور، ثم قام الزوج بخنق زوجته حتى فارقت الحياة، وعندما تأكد الزوج وأخوه أن الضحيتين فارقتا الحياة قاما بغسل السطح بالمياه ولف الجثتين في ملاية وعندما حل الظلام حملا الجثتين في سيارة وتركاهما في صحراء رأس غارب بجوار آبار البترول بمنطقة غرب بكر بطريق "رأس غارب - الزعفرانة".

تلقت أجهزة الأمن بمدينة راس غارب بلاغا بالعثور على جثتين غير واضحتين الملامح، ونجح ضباط مباحث قسم شرطة راس غارب في فك لغز الجريمة والتعرف على هوية الجثتين وبدأت خطة البحث عن مرتكبي الجريمة، وأسفرت تحريات المباحث عن القبض على المتهم زوج الضحية وأخيه وتمت إحالتهما للنيابة العامة والتي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونجح فريق البحث في التعرف على مرتكبي الواقعة وتبين أن زوج القتيلة وشقيقه وراء الواقعة وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما للنيابة العامة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم تمت إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.