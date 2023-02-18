أوقاف الأقصر تعقد ثالث فعاليات الأسبوع الثقافي السادس بالمسجد العتيق بإسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير مديرية الأوقاف بالأقصر، عن قيام الوزارة باعتماد وإطلاق الأسبوع الثقافي السادس بالمسجد العتيق بمدينة إسنا، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2023/2/12، ولمدة 4 أيام، حيث عقدت أولى فعاليات الأسبوع، في إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لنشر العلم النافع فى ربوع مصر.

وأوضح وكيل أوقاف الأقصر، أنه تضمنت ثالث فعاليات الأسبوع عدة كلمات تحت عنوان حقوق الصداقة، وقد حاضر فيه كلا من الدكتور مصطفى إبراهيم محمود مدرس اللغه بكلية الآداب جامعة أسوان، والدكتور سليمان أحمد سليمان مفتش مساجد بأوقاف الأقصر، وكان قارئاً ومبتهلاً الشيخ سعيد أحمد موسى، وقدم للحفل الشيخ حسن منصور أمام المسجد العتيق بإسنا.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، تنظيم فعاليات احتفال مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، بليلة الإسراء والمعراج؛ بحضور: المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، ومحمد عبدالقادر، نائب محافظ الأقصر، والشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وذلك بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1444ه، بمسجد السيد يوسف بكورنيش النيل فى منطقة الكرنك.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تنظيم فعاليات الاحتفالية السنوية بليلة الإسراء والمعراج لعام 1444 هـ / 2023 م، بمسجد العارف بالله السيد يوسف بكورنيش النيل بالكرنك بجوار قاعة المؤتمرات بمدينة الاقصر، بعد صلاة المغرب وبحضور كوكبة من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية، وذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف الدينى والوطنى والإجتماعى، وتحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.



أوقاف الأقصر تعقد ثالث فعاليات الأسبوع الثقافي



ثالث فعاليات الأسبوع الثقافي السادس بالمسجد العتيق