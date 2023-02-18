اليوم السابع
Ads
السبت، 18 فبراير 2023 06:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

أهالي جنديرس فى الشمال السورى: أغراب ينهبون الذهب والأموال وبيوتنا بعد الزلزال

السبت، 18 فبراير 2023 06:00 ص
أهالي جنديرس فى الشمال السورى: أغراب ينهبون الذهب والأموال وبيوتنا بعد الزلزال زلزال سوريا - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اشتكى أهالي جنديرس في عفرين السورية من تعرض منازلهم وممتلكاتهم للسرقة من قبل مجهولين بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، وشملت السرقات الأموال والذهب .

وقال أحد سكان جنديرس، ويدعى محمد صبري: "أعمال السرقة تمارس هنا فتسرق محتويات المنازل كالمبردات وغسالات الملابس، والأموال والذهب، الذي يرونه أمامهم يسرقونه، لا نعلم من أين أتى هؤلاء السراق بهذه الظروف الصعبة".

كما يؤكد أهالي جنديرس من الأكرد أنه منذ يوم وقوع الزلزال والسرقات في منازلنا بدأت من قبل أغراب مجهولين.

بدوره، يوضح أحد أهالي عفرين، ويدعى نشأت خليل: "طلبت منهم منحي خيمة لأنصبها أمام منزلي، إلّا أنهم أخبروني بأنه عليك الذهاب للبقاء في المخيم، لكنّني رفضت ذلك وقررت البقاء بالقرب من منزلي لكثرة مظاهر سرقة المنازل، ولذلك أمكث حاليا في شاحنة".

الجدير بالذكر أن أكثر من 5000 عائلة تسكن عفرين وجنديرس، تشردت بعد زلزال السادس من فبراير الجاري في الشوارع والسهول.


سوريا

اخبار سوريا

جندريس

تركيا

زلزال سوريا

زلزال تركيا

عفرين



الموضوعات المتعلقة

سوريا تعلن تسجيل هزة ارتدادية بقوة 5.4 شمال غرب مدينة إدلب

الخميس، 16 فبراير 2023 10:24 م

15 طائرة جديدة من دول مختلفة تصل سوريا

الجمعة، 17 فبراير 2023 02:00 ص

الجيش الأمريكي يعلن قتل قيادي داعشى فى عملية بشمال سوريا

الجمعة، 17 فبراير 2023 06:43 م

مقتل 53 شخصا فى هجوم لتنظيم داعش على ريف حمص الشرقى وسط سوريا

الجمعة، 17 فبراير 2023 08:57 م

أهم أخبار العرب والعالم حتى منتصف الليل.. الخارجية تعلن إطلاق سراح المصريين المختطفين فى ليبيا.. اختراق إلكترونى لمكتب FBI بنيويورك.. ومقتل 53 شخصا فى هجوم لداعش وسط سوريا.. ارتفاع جديد فى أسعار البنزين بلبنان

السبت، 18 فبراير 2023 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة