7 أسئلة عن إعفاء المصانع من الضريبة العقارية للعام الثانى على التوالى

كتب هانى الحوتى

أعفت الحكومة المصانع من سداد الضريبة على العقارات للعام الثاني على التوالي، لمساندة النشاط الصناعي في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي، بما يسهم في دعم جهود الدولة الهادفة لتوطين الصناعة، والتخفيف من الأضرار التي لحقت بتلك الأنشطة، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة عن إعفاء المصانع من الضريبة العقارية



س- ما هي الأنشطة المستفيدة من إعفاء الضريبة العقارية؟ ج- شمل قرار الحكومة بإعفاء المصانع العاملة في هذه الأنشطة من الضريبة العقارية، وهي صناعات: الغزل والنسيج، والهندسية، والتعدينية، والمعدنية، والجلود، والخشب والأثاث، والسيارات، والورق ومنتجاتها والطباعة والنشر، ومواد البناء والخزف والصيني والحراريات، والإلكترونيات والكهربائية، والتحويلية، والأسمنت، والحديد، والسيراميك، والدوائية، والطبية، والكيماوية، والغذائية، والنباتي والحيواني.



س- ما هي شروط استفادة المصانع من القرار؟ ج- حددت وزارة المالية 3 شروط لاستفادة المصانع من القرار، وهي: أولًا أن يكون ضمن الأنشطة الصناعية، ثانيًا أن يكون النشاط مسجلًا ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، ثالثًا أن تكون العقارات المبنية التي يتم تحمل الضريبة عنها مستخدمة فعليًا في ممارسة النشاط، ولا يخل ذلك بحق المصلحة في استيداء المتأخرات الضريبية المستحقة على الأنشطة حتى 31 ديسمبر عام 2021، طبقًا لأحكام القانون.



س- وكم تبلغ مدة المساندة؟ ج- تتحمل وزارة المالية قيمة الضريبة المستحقة لمدة 3 سنوات بدءًا من 1 يناير عام 2022 وحتى 31 ديسمبر عام 2024، على أن ينفذ القرار سنويًا بعد استيفاء المستندات اللازمة.



س- ما هي المستندات التي يتعين على المكلف بأداء الضريبة تقديمها للاستفادة من القرار؟ ج- يقدم طلب من المكلف سواء أكان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا أو من ينوب عنه قانونًا، ويرفق بالطلب ملف يحتوي على كافة المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها، منها على سبيل المثال صورة ضوئية من البطاقة الضريبية، وصور حديثة من السجل التجاري، وبطاقة الرقم القومي للأشخاص الطبيعية، وسند الوكالة في حال تقديم الطلب ممن ينوب قانونًا عن المكلف بأداء الضريبة، والرخص التشغيلية (مزاولة النشاط)، والرخصة الإنشائية، والسجل الصناعي.



س- ما هي الإجراءات الواجب اتباعها بمأموريات الضرائب العقارية؟ ج- استلام كافة الطلبات والمستندات المقدمة من ذوي الشأن، ويتم تسجيلها في سجل يخصص لهذا الغرض بأرقام مسلسلة على أن يتم توضيح حالة الطلب عما إذا كان مقبولًا من عدمه في ضوء الشروط المنوه عنها سابقًا.

- يتم العرض على رئيس المنطقة بالحالات التي يتوافر بها الشروط.

- إرسال الملفات المقدمة من المكلفين للمنطقة للمراجعة والاعتماد، على أن يتم إرفاق أصول وخصوم لكل حالة من الحالات المقبولة.

- تنفيذ قرار تحمل وزارة المالية قيمة الضريبة للحالات التي تم الموافقة عليها من رئيس المنطقة بجريدة حسابات الممولين.



س- ما هي الإجراءات الواجب اتباعها بمناطق الضرائب العقارية؟ ج- استلام الكشوف والملفات من المأموريات ومراجعتها والتحقق من توافر كافة الشروط والمستندات لكل حالة من الحالات المعروضة. - اعتماد الكشوف للحالات المقبولة، وتكون المنطقة مسئولة مسئولية كاملة عن صحة وسلامة تلك الكشوف.

- إرسال صورة طبق الأصل من الكشوف المعتمدة شهريًا للمصلحة للحالات التي تم تحمل وزارة المالية قيمة الضريبة المستحقة عليها، وذلك في موعد أقصاه يوم 25 من كل شهر.

- تبليغ المأمورية المختصة بالكشوف المعتمدة لتنفيذها بالسجلات، وإبلاغ ذوي الشأن مع مراعاة أن قرار تحمل الخزانة سيتم تنفيذه سنويًا بناءً على طلب المكلف ما لم يستجد عارض يحول دون استفادة المصنع من القرار.