اليوم السابع
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144 سائحا فرنسيا يغادرون مطار أسوان الدولى إلى العاصمة باريس بعد قضاء رحلة سياحية

الجمعة، 17 فبراير 2023 10:25 م
144 سائحا فرنسيا يغادرون مطار أسوان الدولى إلى العاصمة باريس بعد قضاء رحلة سياحية انتعاشة سياحية كبيرة واستقبال أفواج السياحة
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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غادرت مطار أسوان الدولى، اليوم، الجمعة، رحلة طيران شارتر سياحية، إلى العاصمة الفرنسية باريس، وعلى متنها 144 سائحا، بعد زيارة للأماكن الأثرية والسياحية بمصر.

واستمتع السائحون الفرنسيون، بجولة سياحية مميزة لأهم المعالم السياحية والأثرية بمصر، والاستمتاع أيضا بطقس شتوى دافئ خاصة جنوب مصر حيث أسوان والأقصر، وزيارة أبرز المعابد الأثرية التى تحكى تاريخ القدماء المصريين وتجسد حضارة مصر العريقة، بالإضافة إلى الاستمتاع بالمواقع السياحية المميزة الموجودة جنوب مصر.
 
وتشهد أسوان خلال موسم الشتاء الحالى، انتعاشة سياحية كبيرة واستقبال أفواج السياحة الدولية من شتى أنحاء العالم، للاستمتاع بزيارة المعالم الأثرية والسياحية، ومن أبرزها معابد أبوسمبل وفيلة وكوم أمبو وإدفو وكلابشة والمسلة الأثرية الناقصة ومتحفى الإلفنتين والنوبة، بجانب قضاء رحلات سياحية مميزة وسط احضان الطبيعة فى القرى النوبية وجولات السياحة النيلية بأسوان.
 
وفى السياق، هناك أجواء سياحية واحتفالات فنية وسط انتعاشة للسياحة الدولية جنوب مصر خلال فصل الشتاء، وبدأت محافظة أسوان احتفالاتها بظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بأبوسمبل، وذلك من خلال افتتاح مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون والذى يقام على هامش التعامد، وبدأت الفاعليات بصفارات البواخر السياحية ووسط إستمتاع السائحين بالعروض الفنية وسحر وجمال الطبيعة والشمس المشرقة التى تتمتع بها عاصمة الثقافة والشباب والإقتصاد الإفريقى.
 
وأعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إشارة البدء لإنطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون والذى يتمتد فى الفترة من 16 وحتى 22 من شهر فبراير الجارى من خلال عروض الديفيلية لـ 21 فرقة فنون شعبية مشاركة بالمراكب الشراعية واللنشات على صفحة نهر النيل الخالد منهم 10 فرق فنون شعبية أجنبية وعربية ، و 11 فرقة فنون شعبية مصرية.
 
 

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