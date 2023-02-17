وفد من اتحاد المستثمرين يزور جنوب سيناء للتعرف على مقترحات رجال الأعمال

كتب هانى الحوتى

أشاد الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري ل جمعيات المستثمرين ، بالطفرة التنموية الكُبرى التي تشهدها محافظة جنوب سيناء ، في شتى المجالات. جاء ذلك على هامش زيارة وفد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، لمدينة شرم الشيخ، للقاء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. وقال "هلال"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن الوفد سيقوم بتسجيل الملاحظات والتوصيات، ورفعها لرئيس مجلس الوزراء؛ لتكون عونًا للحكومة في اتخاذ قراراتها الملائمة، والتي تأتي دومًا نصرًا للمستثمرين، وسندًا لهم.

من جانبه، أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على وقوفه دومًا إلى جوار المستثمرين في تذليل المعوقات، وتهيئة أفضل بيئة للاستثمار، كذلك جذب استثمارات جديدة للمحافظة.

وأضاف "فودة"، أن جنوب سيناء تفتح ذراعيها للمستثمرين من كل مكان، مشيرًا إلى المشروعات العملاقة المتحققة على أرضها، والبنية التحتية الرائعة التي تم تنفيذها في أقصر مدة وبأعلى كفاءة وبصورة أبهرت العالمَ كلَه، خاصةً في مؤتمر المناخ الأخير على أرضها.

وقام وفد من اتحاد المستثمرين، بزيارات متنوعة، ولقاءات متعددة بدأت بزيارة قرية الصيادين، في ذكرى احتفالات أعياد تحرير سيناء في الخامس والعشرين من أبريل، كما قام الوفد بزيارة لميناء نويبع البحري، وتم التأكيد على أهمية فتح طريق نخل، بهدف تقصير المسافة إلى القاهرة لاستعادة الحركة السياحية العربية والعالمية، كذلك دراسة إمكانية عمل معرض كبير لبيع المنتجات داخل الميناء، وتطوير خليج المزينة ومنطقة الميناء، وتحويلها إلي منطقة تجارية تخدم طابا ونويبع ودهب وسانت كاترين، فضلاً عن الاستفادة من ساحة التريلات، لتصبح منطقة صيانة، يتم نقل الورش والمحال إليها لتخدم الحركة التجارية اليومية التي تصل أحياناً لـ150 تريلا.

وقام الوفد بزيارةٍ لمطار طابا، ومنفذ طابا البري، ودار حديثٌ حول سُبل إيجاد رحلات طيران منتظمة، وتعظيم الاستفادة من المنفذ بما يسهم في زيادة مدخولات السياحة، وتدُ المنطقة واحدةً من أهم بقاع السحر والجمال في العالم كله، واستمع رئيس وأعضاء الاتحاد لمشكلات المستثمرين المتنوعة، وعلى رأسها الضريبة العقارية ومديونيات الكهرباء والمياه.

واقترح المهندس سامي سليمان رئيس جميعة مستثمري نويبع وطابا، مجموعةً من التيسيرات، أهمها السماح بدخول سيارات الدفع الرباعي، واختصار الإجراءات، والسماح بالسفر على طريق نخل وتحصيل الرسوم المستحقة، كذلك تيسير عبور السيارات التربتيك، والسماح بدخولها بما تحمله من لوحات معدنية، وذلك لسرعة الاجراءات كخدمة vip ودفع مقابل لها بالعملة الصعبة، وتنشيط الحركة التجارية.