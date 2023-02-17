وصول المعدات الكهروميكانيكية لمجزر بفاقوس لتحويله إلى "نصف آلى"

اكد الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية ، وصول المعدات الكهروميكانيكية لتشغيل مجزر فاقوس إعدادا للانتهاء من تطويره وتحويله لمجزر نصف آلي وتوفير لحوم حمراء أمنة ذات قياسات صحية جيدة وهو من المجازر الجارى تطويرها بمراكز المحافظة" الزقازيق ، ديرب نجم، فاقوس، أبو كبير".

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن تطوير وإحلال وتجديد المجازر بالمحافظة بإنشاءات وأجهزة و معدات بمواصفات ومقاييس عالمية بإشراف متواصل منه وبالتنسيق بين مديرية الطب البيطري مع الجهاز التنفيذي للتعمير ويأتي تطوير المجازر بالشرقية في إطار خطة الدولة بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة و الجهاز المركزي للتعمير والذي يأتي في الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى لتطوير المجازر الحكومية لرفع كفاءتها وزيادة الطاقة الإنتاجية لتواكب زيادة الاستهلاك من اللحوم الحمراء.

وأضاف مدير المديرية أنه رافق كلا من المهندس المشرف على الإحلال والتجديد و من المديرية" مدير إدارة الإرشاد و أخصائي التفتيش على اللحوم بإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية " و من إدارة فاقوس البيطرية " مدير الإدارة و رئيس قسم الصحة العامة و رئيس قسم رعاية الحيوان "، وأوصى بالعديد من التعديلات والتوصيات والعمل على تنفيذها بأسرع وقت لإستكمال التجديد والتطوير في الموعد المحدد على أكمل وجه.

وتتوالى جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية لمتابعه خطة تطوير المجازر بالمحافظة لتوفير لحوم حمراء صحية وأمنه بجوده عالية.