وزير الدفاع التشيكي يعلن إنتاج أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا

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أعلن وزير الدفاع التشيكي دانيال بلاشكوفيتش أنه سيتم إنتاج أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا في جمهورية التشيك.

وقال بلاشكوفيتش - في تصريحات لراديو براغ الدولي - إن هولندا ستدفع تكاليف تجميع مئات من سيارات تويوتا للطرق الوعرة المعدلة خصيصًا والمزودة بمدفعين رشاشين قادرين على إصابة طائرات بدون طيار وأهداف أخرى.

من ناحيته، أوضح أليش فيتشكا، مدير وكالة التعاون الدفاعي الحكومي الدولي، أن الشركات التشيكية ستشتري أيضًا الذخيرة اللازمة.

وتعمل وزارة الدفاع في جمهورية التشيك كوسيط في تنفيذ هذا المشروع.

ويشبه هذا المشروع تحديث 90 دبابة من طراز T-72 وهو قيد التنفيذ بالفعل، ويتم تنفيذ الأعمال اللازمة من قبل شركة تشيكية، بينما تدفع الولايات المتحدة وهولندا بشكل مشترك مقابل الطلب.

ودعا رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا في وقت سابق إلى زيادة تعزيز العزلة الدبلوماسية للاتحاد الروسي وتوسيع العقوبات ضد روسيا بسبب عدوانها على أوكرانيا.

من ناحية أخرى، وصل رئيس وزراء هولندا، مارك روته، إلى أوكرانيا في زيارة عمل.

وأفادت وكالة أنباء يوركينفورم الأوكرانية بأن "رئيس الوزراء روته موجود في كييف في زيارة.. وقام بزيارة جدار ذكرى ضحايا الحرب في العاصمة الأوكرانية هذا الصباح، حيث وضع إكليلًا من الزهور.. ومن المقرر عقد اجتماع مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي في وقت لاحق اليوم".

يشار إلى أن آخر زيارة قام بها رئيس وزراء هولندا للمدينة كانت في يوليو من العام الماضي.

يذكر أنه في يوليو الماضي، زار رئيس الوزراء الهولندي مارك روته المستوطنات المتضررة من الحرب في منطقة كييف، بما في ذلك إيربين وبوتشا وبوروديانكا.