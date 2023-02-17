وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسي بذكرى الإسراء: إرادة الله تدعم العمل الجاد

كتب محمود عبد الراضي

بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، جاء بها : بمشاعر يملؤهــــا التوقيــــر لعظيـــــم شخصكــم والتقديــــر لرشــــيد قيادتكــم أتشــــرف وهيئــــة الشـــــرطة فى ذكــرى الإســـــراء والمعــراج أن أبعـــث لســـــيادتكم بخالص التهانـــى مقرونة بأصدق الأمانى أن يُعيد المولى عز وجل هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وإزدهار .. إن الإحتفال بهذه الذكرى التى ضرب الله فيها للناس مثل مُعجز للعلم .. يفوق إحاطة العقل والفهم .. ويتجاوز حدود المكان وحواجز الزمان تؤكد أن إرادة الله دائماً ما تدعم العمل الجاد المخلص .. وصدق النوايا .. حفظكم الله لمصر وحــفظ مصـــر بكــم .. وســـدد على طريق الحق والعدل خطاكم إنه نعم المولــى ونعم النصير.

ووجه وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار الدكتور/حنفى جبالى "رئيس مجلس النواب" .. جاء بها :يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم والسادة أعضاء مجلس النواب ، بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بأسمى آيات التهانى وأصدق عبارات التقدير والإحتفاء .. ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة العطرة ونستلهم منها قيم التضحية والمثابرة والفداء إعلاءً لكلمة الحق ونصرته ، لنجد فى ذلك دافعاً لنا لبذل المزيد من العطاء ومواجهة التحديات فى سبيل بلوغ مسيرة العمل الوطنى لمرتجياتها وحصد الشعب المصرى العظيم لثمار التنمية والإزدهار .. حفظكم الله وسدد خطاكم، ومكن لمؤسستنا التشريعية العريقة سُبل التوفيق والرشاد، فى قادم الأيام ومستقبل التحديات، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

وبعث وزير الداخلية - برقية تهنئة للمستشار/عبدالوهاب عبدالرازق "رئيس مجلس الشيوخ" .. جاء بها :بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يُسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب ذكرى الإسراء والمعراج أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .. تأتى هذه المناسبة المُباركة لتكون دافعاً لمزيد من التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية .. لمواجهة التحديات والإنتصار لإرادة هذا الشعب العظيم .. والعمل على تهيئة المناخ المناسب لحصد ثمار التنمية والإزدهار .. وترسيخ ركائز التنمية والإستقرار لمصرنا العزيزة الأبية ومواصلة بناء مستقبل يليق بتاريخها وبتضحيات أبنائها .. وكل عام وسيادتكم بخير ،

وأرسل وزير الداخلية - برقية تهنئة للدكتور/مصطفى مدبولى "رئيس مجلس الوزراء" ... جاء بها :بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير .. يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج مع صادق تمنياتنا بدوام التوفيق والسداد .. إننا إذ نُحيى هذه الذكرى العطرة التى إختص فيها المولى عز وجل رسوله الكريم – صلى الله عليه وسلم – بهذه الرحلة المقدسة تسرية عنه ورفعة لمقامه الشريف نبتهل إليه جل وعلى أن يُعيد هذه الأيام الطيبة ومصر والأمة العربية والإسلامية فى آمان ورفعة وإزدهار .. حــفظ الله مصــــر واحة للخـــير والأمـــان .. وســــدد على طريق الحق خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير

وبعث وزير الداخلية - برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب "شيخ الأزهر" .. جاء بها : بمشــاعر يملؤها الإعــزاز والتقديــر يطيــب لــى وهيئـــة الشـــرطة أن نُعرب لفضيلتكم وعلمـــاء الأزهـر الشــريف بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج عن خالص تهنئتنا مقرونة بصادق أمنياتنا لشخصكم الكريم أن يُديم عليكم الصحة أتمها ، ومن القول أحكمه ، ومن الفعل سديده ، مبتهلين إلى العلى القدير أن يُبارك جهودكم ليظــل أزهـــرنا الشـــــريف منـــارة للهــدى والإســتنارة ومقصد السائلين لصحيح وسمح الدين ، وأن يُعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وعزة ورخاء .. وكل عام وفضيلتكم بخير ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

وارسل وزير الداخلية - برقية تهنئة لللدكتور/محمد مختار جمعة "وزير الأوقاف" .. جاء بها :-بكل معانى التقدير تلقيت خطاب فضيلتكم التى نقلت كلماته صادق معانى التهنئة بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج .. وإننى بهذه المناسبة الجليلة أتقدم بخالص الإعتزاز سائلاً العلى القدير أن يبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً .. وأن يعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة ورخاء

وارسل وزير الداخلية - برقية تهنئة لفضيلة الدكتور/شوقى علام "مفتى جمهورية مصر العربية" .. جاء بها :-يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بخالص التهنئة وصادق التمنيات بموفور الصحة وسديد القول وأن يبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً ، وأن يعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة ورخاء .. وكل عام وفضيلتكم بخير ،

كما بعث وزير الداخلية - برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. جاء بها بمشاعر يملؤهـا الإعــزاز والتقديــر لجميــع الأخــوة مـن القيـــادات والضبــــاط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. يسُرنى أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج .. إننا إذ نحيى هذه الذكرى العطرة التى إختص فيها المولى عز وجل رسوله الكريم – صلى الله عليه وسلم – بهذه الرحلة المقدسة تسرية عنه ورفعة لمقامه الشريف ، نستلهم منها كل معانى البذل والعطاء والسمو والإرتقاء ، مبتهلين إليه جل وعلى أن يُعيد علينا هذه الأيام الطيبة ومصر والأمة العربية والإسلامية فى أمان ورفعة وإزدهار .. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان .. وهيـأ لها سبل التقدم والرخاء إنه نعم المولى ونعم النصير .. وكل عام وأنتـم جميعـاً بخير.