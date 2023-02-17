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نصائح الحماية المدنية لتجنب حرائق الماس الكهربى أبرزها الصيانة الدورية للأسلاك

الجمعة، 17 فبراير 2023 06:30 ص
نصائح الحماية المدنية لتجنب حرائق الماس الكهربى أبرزها الصيانة الدورية للأسلاك الحماية المدنية - أرشيفية
عبد الرحمن سيد

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وضعت إدارة الحماية المدنية العديد من الوصايا لتجنب اندلاع الحرائق بالشقق السكنية خلال فصل الشتاء، وقد ينتج عن هذه الحرائق وفاة العديد من الأشخاص، وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:
 
- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.
 
- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
 
- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.
 
- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
 
- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.
 
- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.
 
- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.
 
- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.
 
- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.
 
- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

 


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