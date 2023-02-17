نائب رئيس الدستورية العليا يناقش رسالة دكتوراه فى إقامة دعوى دستورية مباشرة من الأفراد

كتب إبراهيم قاسم

ناقش المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمه الدستورية العليا، رسالة الدكتوراه بعنوان الدعوى الدستورية الفردية دراسة مقارنة، المقدمة من الباحث أحمد عيسى أبو الغيط الرئيس بالنيابة الادارية، وذلك بكلية الحقوق جامعه المنصورة، والتى تدور حول إقامة الدعوى الدستورية مباشرة من الأفراد.

شارك فى المناقشة الدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون العام بالكلية والدكتور وليد الشناوى عميد الكلية.

وتدور الرسالة حول وضع إليه جديده لإقامة الدعوى الدستورية مباشرة من الأفراد أمام المحكمة الدستورية العليا بديلا عن طريقى الدفع والإحالة المنصوص عليهما فى قانون المحكمة، وذلك على غرار النظام القائم فى كلا من إسبانيا والنمسا وألمانيا والكويت٠

وقد انتهت لجنه المناقشة إلى منح الباحث درجه الدكتوراه فى الحقوق، بتقدير ممتاز مع مرتبه الشرف.