مقتل عنصر إجرامى فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة فى شبرا الخيمة

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متاجرى المواد المخدرة سبق اتهامه فى 3 قضايا "مخدرات – سلاح") بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما نتج عن مصرعه ، وعثر بحوزته على (كمية من مخدرى "الهيروين – الحشيش" – بندقية خرطوش - فرد محلى - عدد من الطلقات النارية) كما أسفر التعامل عن إصابة فرد شرطة وقد تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.