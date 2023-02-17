مقتل عنصر إجرامى فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة فى شبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متاجرى المواد المخدرة سبق اتهامه فى 3 قضايا "مخدرات – سلاح") بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما نتج عن مصرعه ، وعثر بحوزته على (كمية من مخدرى "الهيروين – الحشيش" – بندقية خرطوش - فرد محلى - عدد من الطلقات النارية) كما أسفر التعامل عن إصابة فرد شرطة وقد تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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