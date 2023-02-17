اليوم السابع
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مقتل عنصر إجرامى فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة فى شبرا الخيمة

الجمعة، 17 فبراير 2023 02:57 م
مقتل عنصر إجرامى فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة فى شبرا الخيمة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متاجرى المواد المخدرة سبق اتهامه فى 3 قضايا "مخدرات – سلاح") بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما نتج عن مصرعه ، وعثر بحوزته على (كمية من مخدرى "الهيروين – الحشيش" – بندقية خرطوش - فرد محلى - عدد من الطلقات النارية) كما أسفر التعامل عن إصابة فرد شرطة وقد تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عناصر اجرامية

الشرطة

قتل

اخبار الحوادث



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