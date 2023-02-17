معاينة مواقع مقترحة لإنشاء مدارس المرحلة الثانية من حياة كريمة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف ، الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بالتنسيق المتكامل وتضافر الجهود وتوفير الدعم الكامل لإزالة أى معوقات لسرعة الانتهاء من الإجراءات التمهيدية للبدء فى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك تسريع وتيرة العمل فى كل مشروعات المبادرة، فى مرحلتها الأولى وفى المواعيد المحددة.

وقال حمادة راضى، رئيس مدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع"، إنه تمت متابعة الرفع المساحى لعدد من المواقع بقرية أبوصير الملق، لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية ضمن حياة كريمة، حيث تم رفع إحداثيات عدة مواقع، وذلك لإنشاء عدد من المدارس بالقرية، وذلك فى حضور عماد صقر نائب رئيس المركز، ومسئولى الأبنية التعليمية، ورئيس القرية وإدارة شئون المجالس واللجان ومسئولى وحدة حياة كريمة والأملاك والمساحة.

وفى سياق متصل نظمت مؤسسة "حياة كريمة" حوارًا مجتمعيًا ومؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لأهالى قرى وتوابع مركز الواسطى، للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حول المشروعات المزمع تنفيذها ضمن المرحلة المقبلة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمقرر تنفيذها بقرى المركز فى 13 قطاعا، وذلك فى حضور محمد جبر المنسق العام بالمحافظة، وحمادة راضى رئيس مدينة الواسطى، وممثلين عن الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية والشبابية والنسائية، ومئات المواطنين.

وتضمنت الجلسة تقديم نبذة عن مبادرة حياة كريمة وما تم من مشروعات خلال المرحلة الأولى بمركزى ببا وناصر، والتأكيد على أن الحوار المجتمعى يهدف إلى الوصول لأفضل آلية لتعظيم الاستفادة من المبادرة، وفق رؤية أبناء القرى المستهدفة، وتلبية طموح واحتياجات القرى، من خلال إشراك الأهالى فى المبادرة، وتبادل الآراء والرؤى والمقترحات حول المشروعات.