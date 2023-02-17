اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصرى أنقذ فتاة من الموت فى إيطاليا: زرتها بالمستشفى ورفضت مبلغ مالى من أهلها

الجمعة، 17 فبراير 2023 08:52 م
مصرى أنقذ فتاة من الموت فى إيطاليا: زرتها بالمستشفى ورفضت مبلغ مالى من أهلها مصرى ينقذ فتاة من الموت فى إيطاليا
كتب الأمير نصرى

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روى المواطن المصرى المقيم فى إيطاليا علاء الدين سليمان قصة إنقاذه فتاة من الموت، قائلا: "كنت فى منزلى وسمعت صوت عالى خارج المنزل فخرجت ووجدت سيارة اصطدمت بشجرة ويخرج منها دخان، فأسرعت على السيارة وفتحت الباب فوجدت فتاة مغمى عليها".
 
وأضاف علاء الدين سليمان خلال مداخلة هاتفية من إيطاليا بقناة إكسترا نيوز: "حملت الفتاة وأخرجتها من السيارة وأسرعت بها لمكان آمن، وعدت مرة أخرى للسيارة للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين بالداخل، وخلال 5 دقائق تفحمت السيارة".
 
وأشار علاء الدين سليمان إلى أنه عقب ذلك اتصل بالإسعاف والشرطة، حيث حضرت الشرطة وأخذت أقواله، وتم نقل الفتاة إلى المستشفى وهناك زارها للإطمئنان عليها، موضحا أنها أصيبت بكسر فى الأنف واليد، وتتحدث بصعوبة.
 
وأكد علاء الدين سليمان، أن أهالى الفتاة عرضوا عليه مبلغ مالى مقابل شهامته وإنقاذ ابنتهم لكنه رفض ذلك، وقال لهم :"المصريون لا يأخذون مقابل لأى عمل خيرى، المصريون بيرموا نفسهم فى النار من أجل الخير وإنقاذ الملهوف".
 
وأوضح علاء الدين سليمان، أن أهل الفتاة بكوا من الفرحة عندما رأونى، وقالوا لى: "لو لا تملك الجنسية الإيطالية سنعطيك إياها، فقلت لهم معى الجنسية الإيطالية ورحبوا بى وصافحونى والتقطوا الصور التذكارية معى، وكلما رآنى زملائها يدعون لى". 
 
وأكد علاء الدين سليمان أن :"مصر أم الدنيا من خير وطعام وطيبة لم نراها فى أى مكان فى العالم".

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