وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، إذا نفذت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية خطتهما المعلنة بالفعل لإجراء التدريبات العسكرية التي تعتبرها كوريا الشمالية، بمثابة استعدادات لحرب عدوانية، فسوف تواجه ردود فعل قوية ومستمرة بشكل غير مسبوق.

وتخطط سول وواشنطن لتنظيم تدريباتهما المشتركة في فصل الربيع "فريدوم شيلد" والمقرر لها مارس المقبل.