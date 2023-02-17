قاتل صديقه فى المنيا لسرقة دراجته النارية يمثل الجريمة

كتب أحمد حسني

واقعة صادمة شهدتها محافظة المنيا، بعد ما أقدم شاب بقتل صديق عمره بسرقة لدراجته النارية وهاتفهن والذى قام بتمثيل جريمته بعد ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة.

المتهم اعترف أمام جهات التحقيق بعد القبض عليه بارتكاب الواقعة، فقام بالاتصال هاتفيًا بالمجنى عليه وتقابل معه واستقل الدراجة النارية خلفه، وطلب منه توصيله إلى منزله وحال وصولهما لمنطقة زراعية، قام بكتم أنفاس المجنى عليه ثم استولى على هاتفه المحمول ودراجته النارية وألقى الجثة بالمجرى المائى.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله (سائق دراجة نارية) عن مسكنهما، وفى وقت لاحق تبلغ بالعثور على جثة المذكور بمجرى مائى بدائرة المركز وبسؤال والد المتغيب تعرف على الجثة وقرر أنها لنجله.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة وأرشد عن الدراجة النارية المستولى عليها، كما أرشد عن المبلغ المالى المتبقى من حصيلة بيعه للدراجة النارية المستولى عليها.