وأوضحت سفارة فرنسا في بكين ، في بيان صحفي : "اعتبارا من 16 فبراير الجاري، لم يعد على القادمين من الصين إلى فرنسا الالتزام بتقديم نتيجة سلبية لاختبار RT-PCR تم إجراؤه قبل 48 ساعة من السفر".

وأضافت السفارة أنه لم يعد على المسافرين أيضا الالتزام بإجراء اختبارات عشوائية عند وصولهم إلى الأراضي الفرنسية، ولكن ارتداء قناع على متن الطائرة يظل أمرا إلزاميا.

وتم فرض هذه القيود على المسافرين الذين تبلغ أعمارهم 11 عاما أو أكثر، في أوائل يناير الماضي عندما واجهت الصين زيادة في حالات كوفيد بعد رفع القيود الصحية في أوائل ديسمبر.

واتخذت العديد من الدول هذا النوع من الاحتياطات والإجراءات، مثل المملكة المتحدة وإيطاليا والولايات المتحدة، ولكن تم رفع القيود تدريجيا.