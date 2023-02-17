اليوم السابع
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الجمعة، 17 فبراير 2023 10:02 م
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بمساعدة عشيقها..

غدا.. النطق بالحكم على قاتلة والدتها فى بورسعيد

الجمعة، 17 فبراير 2023 08:36 م
غدا.. النطق بالحكم على قاتلة والدتها فى بورسعيد قاتلة أمها وشريكها
بورسعيد - محمد عزام

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تنظر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين: أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبداللاه، وأشرف عبيد علي، حكمها، غدا، السبت، قضية مقتل "داليا الحوشي" داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، والمتهمة فيها ابنتها بقتلها بمساعدة جارها "الطفل حسين".
 
وكان المستشار النائب العام قد أمر بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفل متهم لم يتجاوز سنة 15 عاما، إلى محكمة الطفل المختصة، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار.
 
وقضت محكمة جنايات بورسعيد، بإحالة أوراق قضية الطالبة المتهمة بقتل والدتها بالتعاون مع الطفل إلى فضيلة المفتي وتحديد جلسة غدا السبت للنطق بالحكم. 
 
وفي نفس السباق، قضت محكمة جنايات الأحداث بمعاقبة الطفل بإيداعه مؤسسة عقابية "دور رعاية" بمحافظة القاهرة.

جنايات بورسعيد

قاتلة والدتها

نورهان قاتلة والدتها

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