طقس الإسكندرية اليوم.. توقف هطول الأمطار والصغرى تسجل 11 درجة.. صور

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار في الاحوال الجوية، وتوقف هطول الأمطار علي المحافظة ، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، وتسجل درجة الحرارة العظمى 18والصغرى 10درجات.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة ارتفاعا طفيفا وتدريجيا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للدفء على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية.

ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، وفرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 06، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 08..

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.



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