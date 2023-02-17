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سوق على مهلك.. المرور تحرر 11 ألف مخالفة تجاوز للسرعة

الجمعة، 17 فبراير 2023 11:42 ص
سوق على مهلك.. المرور تحرر 11 ألف مخالفة تجاوز للسرعة رادار - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (51754) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها (11360) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في ضبط (248) مخالفة السير بدون تراخيص و(2) دراجة نارية مخالفة و(16) مخالفة موقف عشوائى و(6) مخالفات شروط التراخيص.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 
 

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