"سناب شات".. أخر حيلة لترويج المخدرات على الشباب.. اعرف التفاصيل

استمعت النيابة العامة، لأقوال متهمين بترويج المواد المخدرة على عملائهما باستخدام موقع التواصل الاجتماعى "سناب شات"، وكانت النيابة قد أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهمان اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وبإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى " سناب شات"، لعرض وترويج المخدرات على الشباب بشكل أسرع، وتوصيل المواد المخدرة بعد التواصل معهما عبر الهاتف.

وكانت أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بالترويج لبيع المواد المخدرة عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "سناب شات".

وعقب تقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط القائمان على إدارة الصفحة المشار إليها (شخصان - مقيمان بمحافظة القاهرة ) وذلك حال إستقلالهما سيارة ملك الأول وبحيازتهما (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).