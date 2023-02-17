ونقل إعلام مجلس السيادة الانتقالي بالسودان - في بيان اليوم عن الرئيس سلفا كير - دعوته، خلال لقائه بمكتبه بامانة الحكومة بجوبا اليوم، عضوي مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، رئيس الوفد الحكومي الفريق اول ركن شمس الدين كباشي، ومالك عقار إير، بحضور مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية الفريق توت جلواك ووزير الخارجية مييك ايي دينج - السودانيين الى تجاوز الخلافات السياسية ووضع مستقبل السودان ونهضته في مقدمة الأولويات والأجندة.



وقدم عضوا السيادي، توضيحًا للرئيس سلفاكير، عن مخرجات اجتماعات رؤساء التنظيمات والحركات، والتي استمرت لمدة يومين ضمن ورشة تقييم تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان.



وجددا عزم الحكومة السودانية، المضي قدمًا في تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان رغم التحديات والعقبات التي تواجه إنزال بعض بنوده إلى أرض الواقع.