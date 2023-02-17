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سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 17-2-2023 بالبنوك فى مصر

الجمعة، 17 فبراير 2023 10:30 ص
سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 17-2-2023 بالبنوك فى مصر الريال القطري
كتب هانى الحوتى

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ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الجمعة 17-2-2023، بالبنوك المصرية، مسجلاً في البنك الأهلي المصري سعر 7.8 جنيه للشراء، و8.34 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.74 جنيه للشراء، و8.41 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى المصرى

8.32 جنيه للشراء.
 
8.41 جنيه للبيع.

 سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

7.8 جنيه للشراء.
 
8.34 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

8.22 جنيه للشراء.
 
8.38 جنيه للبيع.
 
 

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

7.74 جنيه للشراء.
 
8.41 جنيه للبيع.
 

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

7.80 جنيه للشراء.
 
8.41 جنيه للبيع.
 

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى الأهلي

8.34 جنيه للشراء.
 
8.34 جنيه للبيع.

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