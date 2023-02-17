زيلنسكي: حان الوقت لتنضم أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي والناتو

كتب عبد الوهاب الجندى

قال الرئيس الأوكراني، خلال كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن، إنه "حان الآن حان الوقت لأن تكون أوكرانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي والناتو ولا بديل عن ذلك".

وأضاف زيلنيسكي، أن "بلاده تحتاج إلى سرعة التوافق واتخاذ قرارات سريعة للحد من إمكانات الروس في الحرب، ويجب أن يحرر الاتحاد الأوروبي كل شبر من الأرض تحت الاحتلال الروسي حتى ينعم الجميع بالحرية".

وأكد أن الجيش الأوكراني بحاجة لطائرات مقاتلة، "ونحن بحاجة لتسريع تسليم الأسلحة المتطورة لنا للتصدي للقوات الروسية"، بحسب ما ذكر.

واتهم زيلنسكي، روسيا بتهريب نفطها إلى الخارج وبيعه، مضيفا: "وهي تتدخل في شؤون العديد من الدول، الأمر لا يتوقف عند بلادنا فقط".