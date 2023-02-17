زوجة تبحث عن إلزام زوجها بمصروفات 12 ألف جنيه ونفقة ملبس 19 ألفا.. تفاصيل

أقامت زوجة دعوتين طلاق للضرر ونفقة، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بالانفصال عنه بعد إلحاقه الضرر المادى والمعنوى وفقًا للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التى تقدمت بها، كما طالبت بإلزامه بسداد 12 ألف جنيه شهريًا مصروفات مرافق، و19 ألف جنيه نفقة ملبس، لتؤكد:" تخلى عنى وأولاده ورفض سداد نفقاتنا رغم يسار حالته المادية".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بعد تقديمها مستندات تفيد حقيقة دخل زوجها ويسار حالته المادية:" ربنا ينتقم منه رفض رعاية أبنائه، وهجرنى بعد 18 سنه زواج، ومنذ تلك اللحظة وأنا ملاحقة بالتهديدات على يديه، لأضطر للجوء لتحرير محضر بعدم التعرض بعد تعديه على بالضرب والتسبب لى بإصابات استلزمت خضوعى للعلاج طوال شهرين".

وأكدت الزوجة: " اتهمنى بالسرقة، وانتهت حياتى الزوجية برفقته وأنا مصابة بإصابات غائرة على يديه، وتفاقمت المشاكل بيننا بسبب تعسفه وتعريضه حياتى للخطر، وإقدام على الغش والتدليس".

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر أنه تلتزم به الزوجة.