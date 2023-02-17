زراعة 4300 شجرة مثمرة وخشبية بمدن وقرى بئر العبد فى شمال سيناء

يشهد مركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء، تنفيذ حملة زراعة 4300 شجرة مثمرة وخشبية، وقال محمد بهجت، رئيس مركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء، إن هذه الأشجار تم استلامها من محافظة شمال سيناء، وتشمل أشجار مثمرة وخشبية من أنواع الليمون والبرتقال والزيتون والرمان والجزورينا، وتجرى أعمال التوزيع لها على الوحدات المحلية.

وأضاف أن هذه الحملة تأتى فى إطار اهتمام الدولة باتساع مساحات الرقعة الخضراء، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ومبادرة زراعة 100 مليون شجرة، تحت رعاية اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

يذكر أنه سبق ونفذ أهالى بقريتى الخربة و30 يونيو التابعتين لمركز بئر العبد بشمال سيناء مبادرات مجتمعية تعاونية لمواجهة أعطال سببتها الأحوال الجوية المتقلبة.

وأعلنت الوحدة المحلية لقرية الخربة بمركز بئر العبد أنه تم بجهود الأهالى الذاتية إزاحة الرمال المتراكمة بسبب سوء الأحوال الجوية من على الطريق الدولى بالجهود الذاتية، بمساعدة فريق عمل الوحدة المحلية للقرية.

وأعلنت الوحدة المحلية لقرية 30 يونيو التابعة لمركز بئر العبد، أن فريق الشباب بالقرية يواصل جهودة التطوعية لخدمة الأهالى والعمل على حل كل بلاغات الأعطال الخاصة بالكهرباء.

وأعلن مجلس مدينة بئر العبد قيامه بإزاحة الرمال من أمام عمارات الرى وتنظيف الشارع من الرمال بمعدات مجلس المدينة.

وسبق وشهدت مدينة بئر العبد انطلاق مبادرة تنظيف وتجميل المدينة بجهود تطوعية مجتمعية، وتم خلالها تنظيف وتجميل الشارع الرئيسى لمدينة بئر العبد بمعدات مجلس المدينة.

كما أعلن مجلس مدينة بئر العبد أن مدينة بئر العبد تشهد طفرة فى عالم الحاسب الآلى والدورات التدريبية ضمن خطة الدولة لتنمية مهارات شباب الخريجين من أبناء شمال سيناء، وتم عمل دورة تدريبية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لعمل دورة على IT Prof ـITI التدريب عن بعد بمركز تدريب علوم الحاسب الآلى بمجلس مدينة بئرالعبد.

كما واصل مجلس مدينة بئر العبد حملاته لمراقبة المحلات، وقامت لجنة مشكلة من مجلس مدينة بئر العبد والإدارة البيطرية والإدارة الصحية وإدارة التموين بشن حملة على محلات بيع اللحوم المجمدة والأسماك، أسفرت عن إعدام 14 كيلو دهون غير صالحة للاستخدام الآدمى، وتحرير 3 محاضر شهادة صحية و2 نظافة، والتحفظ على كميات كبيرة من المنتجات منتهية الصلاحية لحين ورود قرار النيابة العامة.

كما انتهى مجلس مدينة بئر العبد من صيانة الأعمدة وتركيب 8 كشافات من شارع محطة بنزين ابو وديع حتى وسط المدينة.