اليوم السابع
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"ريادى Gate" مشروع تخرج بإعلام القاهرة لدعم المشروعات الريادية للشباب

الجمعة، 17 فبراير 2023 12:40 م
"ريادى Gate" مشروع تخرج بإعلام القاهرة لدعم المشروعات الريادية للشباب كلية الإعلام
كتب محمد صبحى

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أطلقت مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة الفرقة الرابعة حملة اجتماعية بعنوان "ريادى Gate " للتوعية بأهمية مجال ريادة الأعمال ودعم المشروعات الريادية للشباب، ويأتى ذلك فى إطار مشروع تخرج الطلاب.

 

وتهدف حملة "ريادى Gate "لدعم المشروعات الريادية للشباب و توعيتهم بكافة الجهات الداعمة لأفكار الشباب الريادية من حاضنات أعمال وبنوك ومؤسسات الدعم المختلفة بالدولة وذلك وفقا لخطة مصر 2030 وإيمانا بقدرات الشباب نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

ويقدم هذه الحملة 20 طالب وطالبة بقسم العلاقات العامة والإعلان وهم:

أحباب سامح، أميرة عصام، أية محمد، تسابيح سمير، جهاد عصمت، دنيا ناصر، رحمة عادل، رانا رأفت، سهيلة رأفت، شيماء عصام، شيماء سنجر،عمر عبد العاطي ، ماجي مريد، محمد سيد، منه إسماعيل، ندا أيمن ،ندي عصام ، نهله عصام،نوران ياسر ،ياسمين يس، وتحت إشراف الدكتورة حياة بدر ولمياء أحمد.

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