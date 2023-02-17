ريابكوف: روسيا لن تنحنى أمام الضغوط الأمريكية والغربية وتصعيدها للوضع فى أوكرانيا

وكالات

صرح نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، بأن روسيا لن تستسلم أبدا للضغط الأمريكي، وتلاحظ التصعيد غير المقيد من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى في الوضع في أوكرانيا.

قال ريابكوف خلال برنامج "اللعبة الكبرى" على القناة الروسية الأولى: "توصلت النخب الأمريكية، ودوائر التشكيل السياسي إلى استنتاج مفاده، أنه من الممكن والضروري وضع حاجز أمام زيادة نمو دور روسيا في الساحة الدولية كعامل مستقل، وكقطب مستقل للنظام الناشئ ذي الخبرة العالية، وهذا خطأ استراتيجي في التقدير وخطأ تاريخي، ولن تستسلم روسيا أبدا تحت الضغط الأمريكي".

وأوضح نائب وزير الخارجية: " إذا لم تضرب موسكو وجهاً لوجه، فقد يكون من الصعب القيام بذلك لاحقا، أعتقد أن هناك خطأ تاريخيا معينا في هذا، وسوء تقدير استراتيجي، لأننا لن ننحني أمام الضغط الأمريكي، ولن نستسلم أبدا".

وأشار ريابكوف، إلى أن روسيا تلاحظ التصعيد غير المقيد من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى في الوضع في أوكرانيا.

وقال: "نرى فيما يحدث الآن في أوكرانيا تصعيدا جامحا، وزيادة غير مقيدة في التصعيد من واشنطن وعدد من العواصم الأخرى، الانطباع هو أنهم أصيبوا بالجنون ببساطة ورفضوا كل التجارب السابقة وتخلوا عما اعتبر أسبابا أساسية لأمنهم وحلفائهم".

ووفقا له، فإن روسيا الاتحادية تتصرف بحكمة في الوضع مع أوكرانيا، وتمنع التصعيد، مضيفا، "يمكنني أن أضمن أننا في موسكو، والمسؤولون عن العملية العسكرية الخاصة، الذين يصدرون الأوامر ويصوغون الأهداف، نتصرف بحكمة وهدوء. ولا نفقد أعصابنا.. ومن وجهة النظر هذه، من المستحيل الحديث عن أي تصعيد غير منضبط من وجهة نظرنا، هذا غير وارد على الإطلاق".

وأشار نائب الوزير، إلى أنه لا يوجد حديث عن حوار مع واشنطن حول تسوية الوضع في أوكرانيا، والولايات المتحدة لا تظهر حتى أدنى استعداد لذلك.