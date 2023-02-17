رومانيا: نعارض نوايا كييف في تعميق القناة الملاحية بيستروى

وكالات

أعلنت رومانيا رفضها أعمال أوكرانيا في تعميق القاع في قناة بيستروى، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية ستنقل هذا الموقف إلى المفوضية الأوروبية، بحسبما ذكره الخميس "راديو رومانيا".

ولفت الراديو في بث له، إلى أن المفوضية الأوروبية طلبت رأي السلطات الرومانية بشأن مطالبة أوكرانيا بإدراج فرعي نهر الدانوب في تشيليا وبيستروي في شبكة النقل العابرة لأوروبا.

وأكدت وزارة الخارجية أن رومانيا "لا توافق على هذا المطلب"، وأشارت إلى أن "مشروع القناة الملاحية الذي تنفذه أوكرانيا يجب أن يلتزم بدقة بأحكام القانون الدولي والمعايير في مجال حماية البيئة".

بدورها، أكدت بارنا تانكوس وزيرة البيئة والموارد المائية، اليوم الخميس، أنها "ستمنع أي عمل في قناة بيستري يمكن أن يضر بالتنوع البيولوجي والنظام البيئي لدلتا الدانوب"، حيث "لا التشريع الروماني أو الأوكراني يسمح بتنفيذ العمل في هذه المنطقة".

وكان وزير النقل سورين غريندانو، قد ذكر في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء أن "هناك مؤشرات على أن أوكرانيا تعمل على تعميق قاع قناة بيستروي."

وقال "نحن نتحدث عن المعاهدات الدولية التي يجب على الجميع الامتثال لها والتأثير المحتمل الذي يمكن أن تحدثه أعمال التعميق في قناة بيستروي على البيئة ودلتا الدانوب".