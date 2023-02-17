اليوم السابع
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الجمعة، 17 فبراير 2023 06:16 م
أكرم القصاص
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جميع القطارات ستكون مكيفة

خطة تطوير ورفع كفاءة خطى المترو "الأول" و"الثانى".. فيديو

الجمعة، 17 فبراير 2023 05:29 م
خطة تطوير ورفع كفاءة خطى المترو "الأول" و"الثانى".. فيديو مترو الأنفاق

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جهود كبيرة تبذلها الدولة لإنشاء شبكة مواصلات عملاقة والتوسع فى استكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازى مع تطوير الخطوط العاملة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن. 
 
 
وتعمل وزارة النقل من خلال الهيئة القومية للأنفاق على صيانة وتطوير خطى مترو الأنفاق الأول والثانى، وكشفت النقل عن التخطيط لرفع كفاءة الخط الأول للمترو (حلوان - المرج الجديدة) بطول 44 كم من خلال تطوير البنية الأساسية والأنظمة، حيث تم التعاقد على شراء 55 قطارا جديدا بـ 750 مليون دولار، بالإضافة إلى إعادة تأهيل عدد 23 قطارا تم توريدها منذ أكثر من 30 سنة.
 
كما تم التخطيط لرفع كفاءة الخط الثانى (شبرا - المنيب) بطول 22 كيلو مترا بالتعاقد على إعادة تأهيل 35 قطارا وصيانة 39 قطارا للخط الثانى.
 
وتلقت وزارة النقل عرضا من شركة طوكيو مترو اليابانية لصيانة الخط الثانى للمترو وعقب انتهاء خطة تنفيذ تطوير الخطين ستكون جميع القطارات العاملة مكيفة.
 

المترو

مترو الانفاق

تطوير المترو

الخط الاول للمترو

الخط الثانى للمترو



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