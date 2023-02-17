حياة كريمة بالأقصر.. زراعة أشجار مثمرة على الطريق الزراعى الغربى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد قرى حياة كريمة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، استمرار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وذلك فى ضوء بروتوكولى التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة لتوريد 5 ملايين شجرة للمحافظات، وتنفيذاً لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف الجهود والإسراع في تنفيذ المبادرة.

وفى هذا الصدد صرح ياسر حلمى عباس، رئيس مجلس قروى النمسا، أنه يتم العمل فى زراعة الأشجار المثمرة على الطريق الغربى السريع، بداية من القرية حتى نهاية الوحدة المحلية بالمساوية والطريق الشرقى طراد النيل، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، بالاهتمام بمجال الزراعة والبيئة.

ويضيف رئيس مجلس قروى النمسا، لـ"اليوم السابع"، أن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة مثمرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى تستهدف ترشيد استهلاك المياه بزراعة الأشجار المثمرة ذات القيمة الاقتصادية، بهدف إعلاء قيم الجمال والحد من التلوث وترشيد استهلاك المياه، حيث إن تلك الأشجار تم اعتمادها كنماذج لتغيير ثقافة الحفاظ على الشجرة المثمرة، بدلاً من أشجار الزينة الأكثر استهلاكاً للمياه.

فيما يقول اللواء هشام السعدى، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إنه تم على مدار الـ24 ساعة الماضية بدء أعمال غرس الأشجار المثمرة بدائرة الوحدة المحلية لقرية كومير فى إطار مبادرة 100 مليون شجرة، وكذلك البدء فى أعمال غرس الأشجار المثمرة بدائرة الوحدة المحلية لقرية توماس وعافية فى إطار مبادرة 100 مليون شجرة، وجارى مواصلة العمل فى المبادرة الرئاسية لدعم قرى حياة كريمة.

ويضيف رئيس مركز ومدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، أنه بجانب زراعة الأشجار المثمرة بقرى إسنا، ويجرى مواصلة العمل فى مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى، حيث يجرى العمل بعدة مشروعات منها العمل فى خط الانحدار بمحطة رفع الحليلة التابع لمجلس قروى الحلة، كما يتم العمل بجدية فى إنشاءات وحدة إطفاء قرية الدير، كما يتم استمرار أعمال تركيب كابلات الكهرباء بقرية الكيمان ضمن مبادرة حياة كريمة لربط محولات الكهرباء، كما يتم العمل أيضاً ضمن حياة كريمة فى محطة المعالجة بقرية الكلابية تابع لمجلس قروى الحلة، ويجرى صيانة وتركيب الكشافات أعمدة الإنارة بمدخل جزيرة راجح، وكذلك جاري العمل بمشروع إنشاء الشادر بقرية الدير، ويجرى استمرار العمل فى تنفيذ إنشاء مركز شباب الكيمان، كما يتم استمرار العمل فى محطة الصرف الصحى بقرية توماس الوسطى التابع لمجلس قروى توماس وعافية.



أعمال زراعة أشجار مثمرة فى القرى بإسنا



جانب من زراعة أشجار على الطريق الزراعى الغربي



زراعة أشجار مثمرة على الطريق الزراعى الغربى أمام القرى



زراعة أشجار مثمرة على الطريق الزراعى الغربى أمام قرى مدينة إسنا