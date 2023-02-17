حفل للإنشاد الدينى بحديقة فريال التاريخية فى بورسعيد بمشاركة 41 دولة

بورسعيد - محمد عزام

شهد أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حفل إنشاد ديني، اليوم عقب صلاة الجمعة، بحديقة فريال التاريخية التي شهدت حفل افتتاح قناة السويس القديمة، بمشاركة 65 متسابقا يمثلون 41 دولة مشاركة في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم والابتهال الديني.

وتفاعل زوار الحديقة والحضور مع فقرات الاحتفالية، مشيدين بالمستوى العالي للمنشدين من 41 دولة منها: الامارات، وتونس، الجزائر، السودان، فلسطين، الأردن، نيجيريا، كينيا، كندا، لبنان، المغرب، أمريكا، اليمن، أثيوبيا، أندونيسيا، أوغندا، باكستان، وتشاد، والهند.

ومن جانبه، أكد محافظ بورسعيد على أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرٱن الكريم والابتهال الديني في دورتها السادسة لعام 2023، والتي ستنطلق مساء اليوم وتحمل اسم الشيخ المبتهل نصر الدين طوبار.

وأدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صلاة الجمعة بمسجد الشاطىء بنطاق حي العرب، ضمن احتفالات محافظة بورسعيد بذكرى الإسراء والمعراج، بحضور الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية ببورسعيد.

وجاءت خطبة الجمعة، بعنوان: "معجزة الإسراء والمعراج وطاقة القدرة الإلهية"، وألقى الخطبة الدكتور محمد عزت، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حول المعجزات الإلٓهية في ليلة الإسراء والمعراج، والدروس المستفادة منها في الحياه المعاصرة، و فضل ليلة الإسراء والمعراج.

هذا وتأتي هذه الإحتفالية، بالتزامن مع افتتاح فعاليات المسابقة الدولية لحفظ القرٱن الكريم والابتهال الديني في دورتها السادسة وتحمل اسم الشيخ المبتهل "نصر الدين طوبار" بحضور 65 متسابق ممثلين ل 41 دولة ، ويفتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المسابقة مساء اليوم بالمركز الثقافي ببورسعيد.