حريق يؤدى إلى انقطاع التيار الكهربائى عن مطار جون كينيدى فى نيويورك

وكالات الأنباء

أدى انقطاع التيار الكهربائى فى مطار جون كينيدى فى مدينة نيويورك الأمريكية، إلى إلغاء عدد من الرحلات الجوية وتحويل مسار طائرات أخرى.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، توقفت الرحلات الجوية الدولية فى مبنى الركاب رقم 1 في مطار جون كنيدى عندما تسبب حريق في انقطاع التيار الكهربائي. وطلب من المسافرين السفر إلى مطارات بديلة أو تأجيل سفرهم.

وقالت هيئة الموانئ في نيويورك ونيوجيرسي في بيان إن عطلا في اللوحة الكهربائية أدى إلى "حريق صغير دون أن يمتد في إلى المطار، وتم إخماده على الفور"، مبينة أن انقطاع التيار الكهربائي أثر على قدرة المطار على قبول استقبال الرحلات الجوية.

ووفقا لموقع المطار الإلكتروني، تم تحويل الرحلات الدولية التي وصلت الخميس إلى مطارات أخرى على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بما في ذلك مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي، ومطار لوغان الدولي في بوسطن، ومطار واشنطن دالاس الدولي.

وعلى الرغم من عدم وجود أى معلومات رسمية حول موعد إعادة فتح المبنى رقم 1 بكامل طاقته حتى الآن ، أعلن مطار جون كنيدي أن المبنى رقم 1 سيظل مغلقًا الجمعة.

وقال المطار على تويتر: "JFK Terminal 1 ستبقى مغلقة الجمعة 17 فبراير بسبب مشاكل كهربائية حيث تواصل هيئة الميناء العمل مع مشغل المحطة لاستعادة عمليات الطيران في أسرع وقت ممكن".