حبس عاطل 4 أيام ضبط بحوزته مخدرات و326 قطعة أثرية فى الدقهلية

وتمكنت الحملة المكونة من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطني - الأمن العام- الأمن المركزي" ومديرية أمن الدقهلية من ضبط المدعو "فوزي أ. م.، 56 عامًا، عاطل ومقيم بقرية بهوت مركز نبروه، بمحافظة الدقهلية وبحوزته كميات من المواد المخدرة والقطع الأثرية عبارة عن تماثيل وأحجار صغيرة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث، بتحرير محضر في مركز شرطة نبروه من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بضبط المتهم وبحوزته المضبوطات.

وأسفرت الحملة التي قادها رئيس منطقة شرق الدلتا لمكافحة المخدرات عن ضبط "فوزي أ. م."، 56 عامًا، عاطل ومقيم بقرية بهوت مركز نبروه، بمحافظة الدقهلية، وبحوزته مضبوطات يشتبه في أثريتها عبارة عن 24 قطعة داخل صندوق خشبي منهم عدد 2 مكسورين، و23 مخطوطة يشبه في أثريتها داخل الصندوق، و2 تمثال على هيئة أسد أبيض اللون، وتمثال لسيدتين نحاس اللون، و2 قنانية حجر، و2 حجر بني اللون، و5 أواني حجرية، و2 أواني على هيئة طائر، و4 برواز معدني، وعقد معدني مكون من عدد ثمانية كرات، و6 أمشاط خشبية، وعدد 2 قطعة خشبية أحدهما كبيرة الحجم - وإناء فخار".

وبلغ إجمالي عدد القطع الأثرية المضبوطة 326 قطعة أثرية مختلفة الأحجام، علاوة علي وجود 31 قطعة غير أثرية .

وضبطت الحملة بحوزة المتهم أيضا كميات من المخدرات عبارة عن "20 طربة حشيش تزن حوالي 6 كيلو جرام تقريبا، وكمية لمخدر الأيس تزن حوالي 1.250 كيلو جرام تقريبا، و6000 قرص مخدر العقار الكبتاجون المخدر"، بالإضافة إلى وجود ميزان حساس وسيارة ملاكي ماركة نيسان فضي اللون، ومبلغ مالي 5 آلاف جنيه، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر في محضر الشرطة، بحيازته وإحرازه للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار فيها والمبلغ المالي هو جزء من حصيلة اتجاره بالمواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وعقد الصفقات والسيارة تستخدم في النقل والترويج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبسه.