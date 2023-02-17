تحقيقات مقتل عامل على يد آخر بالشرابية: المتهم ترصد للضحية أسفل منزله لقتله

كشفت تحقيقات النيابة العامة حول واقعة مقتل عامل على يد عاطل بسبب خلافات بينهما فى الشرابية، حيث تبين قيام المتهم بترصد المجنى عليه أسفل منزله منتظره حتى يخرج إلى أصدقائه، وبمجرد أن رآه توجه إليه وبحوزته سلاح أبيض وسدد له عدة طعنات نافذة، سقط أرضا على إثرها غارقا فى دمائه، وفارق الحياة قبل نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية، بلاغًا من الأهالى يفيد بمقتل شخص طعنًا بالسكين بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب عامل مصاب بطعنة نافذة بالصدر، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليه، وإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة، تبين أن المجنى عليه قتل على يد آخر فى مشاجرة بسبب خلافات بينهما.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات شخصية بينهما منذ فترة ولم تنتهى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.