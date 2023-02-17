بعثة منتخب الكونغو تصل الإسماعيلية استعدادا للمشاركة بكأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة

أعلنت اللجنة المشرفة على تنظيم مجموعة الإسماعيلية ، ببطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة برئاسة محمد شيحة، حالة الطوارئ القصوى استعدادًا للحدث القارى المصغر، الذي يقام في الفترة من 19 فبراير الحالي وحتى 12 مارس المقبل، بوجود أربع منتخبات الكونغو وأوغندا وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان.

ووصلت في الساعات الأولى صباح اليوم الجمعة، بعثة منتخب جنوب الكونغو الديمقراطية لكرة القدم، لمحافظة الإسماعيلية، وتضم 36 فردًا يتقدمهم ريبواس اريستيد وزير الرياضة، وينيندجي سيلستبن رئيس الاتحاد، وفادا كندي رئيس البعثة، ونجاتو سيبا سشن مديرًا فنيًا، وواجولي ريتشارد مدرب عام، وشيماء يانيك مدرب لحراس المرمى، فضلًا عن 26 لاعبًا للانتظام داخل معسكر مغلق بأحد الفنادق المطلة على بحيرة التمساح استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

وكان في استقبالهم فريق من اللجنة المنظمة لمجموعة الإسماعيلية، تحت إشراف رئيسها محمد شيحة بالورود وفرقة التنورة وموسيقى السمسيمة تفاعل معها الضيوف بشكل لافت للنظر.

أشاد فادا كندي رئيس بعثة منتخب الكونغو الديمقراطية، بحفاوة الإستقبال التي وجدت أثناء القدوم من بلاده سواء بمطار القاهرة الدولي أو عند وصولهم للإسماعيلية، لافتًا النظر أن مصر تمتلك الريادة علي الصعيد القاري في تنظيم البطولات والخروج بها دومًا في أفضل صورها.

وقال "كندي" إن وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الكونغولي حرصا مرافقة البعثة للشد من أزر أفرادها لتحقيق نتائج إيجابية والتطلع للمنافسة على كأس البطولة.

وأضاف "كندي" أن باقي منتخبات المجموعة الثانية أوغندا وإفريقيا الوسطي وجنوب السودان نحن نعمل لهم حساب ونعتبرهم منافسين لنا للتأهل للدور الثاني للبطولة القارية المصغرة.

ويلتقى منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية مع نظيره جنوب السودان يوم الاثنين 20 فبراير الحالي الساعة السابعة مساء بإستاد هيئة قناة السويس الجديد .

و يواجه نظيره أوغندا يوم الخميس23 فبراير الحالي الساعة السابعة مساء بإستاد هيئة قناة السويس الجديد.

كما يواجه نظيره إفريقيا الوسطى يوم الأحد 26 فبراير الحالي الساعة السابعة مساء بإستاد هيئة قناة السويس الجديد.

يصعد الأول والثاني من كل مجموعة للدور الثاني في بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة فضلًا عن أفضل منتخبين في المجموعات.

وطالب المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية أداء مرانه الأول اليوم الجمعة، وسلم اللجنة المنظمة لمجموعة الإسماعيلية جدول يفيد مواعيد المران لتجهيز الملاعب.

وتأسس اتحاد الكرة بجمهورية الكونغو الديمقراطية عام 1919وانضم لعضوية الاتحاد الدولي 1962 والافريقي لكرة القدم عام 1963.

وشارك منتخب الكونغو الديمقراطية للكبار في بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 1974وخرج من الأدوار التمهيدية، وحصل على كأس الأمم الأفريقية مرتين الأولى 1968 تحت مسمى كونغو كينشاسا والثانية 1974باسم منتخب زائير.