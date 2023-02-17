اليوم السابع
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بطريرك الروم الأرثوذكس يكرّم الرسام سفين جاد بعد رسمه لوحات لبطاركة الكنيسة

الجمعة، 17 فبراير 2023 01:50 م
بطريرك الروم الأرثوذكس يكرّم الرسام سفين جاد بعد رسمه لوحات لبطاركة الكنيسة بطريرك الروم الأرثوذكس يكرم الرسام السيد سفين جاد
كتب: محمد الأحمدى

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كرّم بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس ثيوذوروس الثاني الفنان والرسام وكاتب الأيقونات السيد سفين جاد بعد رسمه عدة لوحات لبطاركة الأسكندرية للروم الأرثوذكس من الذين عاشوا فى القرون الماضية ونذكر منهم لوحات للبطاركة ثيوفيلوس الثاني، وبرثانيوس الثانى ومتروفانوس، وذلك فى رحاب دير مار جرجس البطريركي للروم الأرثوذكس في مصر القديمة.

ويعتبر الفنان سيفين جاد صديق من مدينة جرجا محافظة سوهاج وهو فنان تشكيلي متخصص فى رسم جداريات وأيقونات الكنائس ورسم البورتريهات بالألوان الزيتية على قماش الكانفس بأسلوب المدرسة الواقعية.

وجاء التكريم بحضور رئيس دير مارجرجس البطريركي للروم الأرثوذكس الأرشمندريت د.ذمسكينوس الأزرعي ولفيف من الكهنة وعدد من المدعوين.

جدير بالذكر أن بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس ثيوذوروس الثاني من الداعمين لرواد الفنون الكنسية وكان قبل عامين كرم الفنان والنحات المصرى ناثان دوس تقديراً لأعماله الفنية في نحت تماثيل لبعض بطاركة الروم الأرثوذكس الذين عاشوا في القرون الماضية.


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