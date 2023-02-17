بايدن يجرى فحصا طبيا شاملا..الأطباء: خسر وزنا وقادر على القيام بمهامه

كتبت ريم عبد الحميد

أجرى الرئيس الأمريكى جو بايدن الفحص الطبى السنوى، وأعلن الأطباء أن جو البالغ من العمر 80 عاما، فى صحة جيدة وقادر على القيام بمهام منصبه.

وشمل الفحص الذى أجراه الرئيس الأمريكى، بحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، إزالة جرح بالصدر، وإعلان خلوه من أعراض كوفيد الطويلة بعد أن أصابه الفيروس العام الماضى.

وقال طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور، إن الرئيس لا يزال قادرا على القيام بمهام منصبه وتنفيذ تام لكافة مسئولياته دون أى استثناءات أو تسهيلات.

وقالت الجارديان إنه تمت مراقبة الفخص عن كثب مع استعداد بايدن للترشح المتوقع لفترة رئاسية ثانية فى عام 2024. وقال ملخص الفحص الطبى إن بايدن ليس لديه أعراض كوفيد الطويلة، وأن مشيته المتيبسة لم تزداد سوءا منذ أخر فحص أجراه فى نوفمبر 2021. وقال بايدن إن حالته الجسدة تسير بشكل جيد، وأضاف لقناة NBC News إن كل شىء على ما يرام وشكرا لله على النعم الصغيرة.

وكانت الجلسة الطبية، التى استمرت ثلاث ساعات مع الأطباء فى مركو والتر ريد الطبى العسكرى فى ولاية ميريلاند، هى ثانى فحص يجريه الرئيس الأمريكى منذ توليه منصبه.

ويتناول بايدن عقار "كريستور" لخفض معدل الكريستول، حيث وجد الأطباء أن بايدن خسر بعض الوزن، وفقد 6 رطل، ليصبح وزنه 178 رطلا بعد أن كان 184 فى اواخر عام 2021.